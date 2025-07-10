Украинские власти, не умея решить катастрофические проблемы в армии, преуспевают в достижении цели «стереть нацию в ноль», заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в в интервью, опубликованном на YouTube-канале Politeka Online.
По словам нардепа, у Украины уже не осталось резервов для длительных боевых действий.
«У нас нет людей воевать десять лет. А если мы идем к тому, что мы должны стереть нацию в ноль, я вам скажу, мы очень в этом преуспеваем», — сказала Скороход.
Она назвала «циферками для дурачков» озвучиваемые украинскими властями данные о потерях ВСУ. По словам депутата, реальное представление о потерях украинских войск можно получить, посмотрев на кладбища в стране и на количество запросов о пропавших без вести.
Нардеп отметила, что в Киеве не понимают, что на самом деле творится в украинской армии. По словам Скороход, нет выстроенного взаимодействия межу Минобороны и ВСУ. Парламентарий назвала эти проблемы катастрофическими и заявила, что в сложившейся ситуации самой большой победой будет сохранение жизней украинцев, а не «чьи-то нездоровые амбиции» и стремление удержать власть.
Ранее Скороход заявила, что Киев скрывает «сумасшедшие» потери ВСУ.