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Нардеп Скороход: Киев преуспевает в том, чтобы стереть нацию в ноль

По словам депутата, у Украины уже не осталось резервов для длительных боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти, не умея решить катастрофические проблемы в армии, преуспевают в достижении цели «стереть нацию в ноль», заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в в интервью, опубликованном на YouTube-канале Politeka Online.

По словам нардепа, у Украины уже не осталось резервов для длительных боевых действий.

«У нас нет людей воевать десять лет. А если мы идем к тому, что мы должны стереть нацию в ноль, я вам скажу, мы очень в этом преуспеваем», — сказала Скороход.

Она назвала «циферками для дурачков» озвучиваемые украинскими властями данные о потерях ВСУ. По словам депутата, реальное представление о потерях украинских войск можно получить, посмотрев на кладбища в стране и на количество запросов о пропавших без вести.

Нардеп отметила, что в Киеве не понимают, что на самом деле творится в украинской армии. По словам Скороход, нет выстроенного взаимодействия межу Минобороны и ВСУ. Парламентарий назвала эти проблемы катастрофическими и заявила, что в сложившейся ситуации самой большой победой будет сохранение жизней украинцев, а не «чьи-то нездоровые амбиции» и стремление удержать власть.

Ранее Скороход заявила, что Киев скрывает «сумасшедшие» потери ВСУ.