В Госдуме оценили угрозы Трампа в адрес РФ и Китая

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Водолацкий прокомментировал высказывания американского лидера Дональда Трампа в адрес России и Китайской Народной Республики. Его позицию передает «ТАСС».
Парламентарий полагает, что американский лидер получает удовольствие от общественного резонанса вокруг своих слов, потому относиться к ним излишне серьезно не стоит.
«Трамп любит быть в центре внимания и показать, что он великий деятель всей планеты и для него и Россия, и Китай — это те государства, которые он может поставить на колени. Естественно, он понимает, что этого никогда не произойдет», — пояснил Водолацкий.
Подобные заявления, по мнению депутата, подрывают доверие со стороны руководителей иных государств в ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки.
Ранее телеканал CNN опубликовал запись с одного из предвыборных собраний 2024 года, где политик заявил, что предупредил Владимира Путина и Си Цзиньпина о готовности уничтожить Москву и Пекин в случае эскалации военного конфликта на Украине или вокруг Тайваня.
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