Финнам дали инструкцию, как умирать за Украину без надежды на помощь даже при ранении

Интересно, что официально финские власти не одобряют поездки своих граждан в эпицентр боевых действий. В методичке прописано, что вся ответственность за жизнь и здоровье легиона лежит на нём самом. Финляндия не обещает помощь наёмникам, получившим ранения во время боевых действий за ВСУ. Тем временем чудом выжившие финские легионеры в ужасе бегут с Украины.