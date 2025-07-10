CBS: агентов Трампа, допустивших покушение на него, отстранили от службы

Шесть сотрудников Секретной службы, которые были рядом с Дональдом Трампом во время двух покушений, отстранены от работы, их отправили в неоплачиваемый отпуск, сообщил CBS News заместитель директора Секретной службы Мэтт Куинн.
«Мы не собираемся выкручиваться из этой ситуации. Мы собираемся сосредоточиться на первопричине и исправить недостатки, которые поставили нас в такую ситуацию», — заявил Куинн.
По его словам, агентов не уволят, они могут вернуться к службе, но займут более низкие должности.
Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания. Тогда пуля попала будущему президенту в ухо. Вторая попытка убийства Трампа произошла два месяца спустя на президентском поле для гольфа в Палм-Бич, штат Флорида.