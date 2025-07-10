Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты соберутся на последние пленарные заседания весенней сессии 2025 года

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Постоянное бюро парламента Молдовы утвердило повестку дня последних пленарных заседаний весенней сессии 2025 года: народным избранникам предстоит принять около 70 законопроектов.

Источник: Sputnik.md

Часть документов направлена на гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС в таких областях, как управление кризисными ситуациями, охрана труда и техника безопасности, укрепление независимости СМИ и защита общественных интересов в контексте цифровых технологий, государственная реклама, общая безопасность продукции, использование конфискованных товаров в социальных или общественно значимых целях.

Во втором чтении будут рассмотрены законодательные меры по упрощению открытия и развития предприятий, а также по снижению административной нагрузки на бизнес-среду, регулирование самостоятельной экономической деятельности физических лиц, предоставление талонов на питание, создание Парка передовых технологий Moldova HiTech Park.

Депутаты также обсудят законопроекты из сферы безопасности (проект закона о национальной безопасности Республики Молдова), а также проекты о критической национальной инфраструктуре, о безопасности национального воздушного пространства, о международных ограничительных мерах, проект нового закона о гражданстве Республики Молдова.

Также во втором чтении будут рассмотрены проекты законов о предоставлении жилья участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам приднестровского конфликта, об оценке деятельности судей и прокуроров, о выдаче актов гражданского состояния в электронном формате, о создании Национального кинофонда; о пересмотре системы государственных наград.

В первом чтении будут предложены для рассмотрения и одобрения законодательные инициативы о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве, о мерах по повышению эффективности управления государственным имуществом и процесса приватизации, о разграничении режима хранения и производства в свободных экономических зонах (СЭЗ).

Законодательный орган также намерен ратифицировать ряд соглашений. Речь идет о соглашениях между Республикой Молдова, Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития, которые предусматривают предоставление финансовой поддержки для поддержки экономических возможностей и адаптации к изменению климата.

Другие соглашения направлены на реализацию ряда проектов социальной сферы, инфраструктуры и области энергетики.