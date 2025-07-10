Депутаты соберутся на последние пленарные заседания весенней сессии 2025 года

Также во втором чтении будут рассмотрены проекты законов о предоставлении жилья участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам приднестровского конфликта, об оценке деятельности судей и прокуроров, о выдаче актов гражданского состояния в электронном формате, о создании Национального кинофонда; о пересмотре системы государственных наград.