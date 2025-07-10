Депутаты соберутся на последние пленарные заседания весенней сессии 2025 года

Часть документов направлена на гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС в таких областях, как управление кризисными ситуациями, охрана труда и техника безопасности, укрепление независимости СМИ и защита общественных интересов в контексте цифровых технологий, государственная реклама, общая безопасность продукции, использование конфискованных товаров в социальных или общественно значимых целях.
Во втором чтении будут рассмотрены законодательные меры по упрощению открытия и развития предприятий, а также по снижению административной нагрузки на бизнес-среду, регулирование самостоятельной экономической деятельности физических лиц, предоставление талонов на питание, создание Парка передовых технологий Moldova HiTech Park.
Депутаты также обсудят законопроекты из сферы безопасности (проект закона о национальной безопасности Республики Молдова), а также проекты о критической национальной инфраструктуре, о безопасности национального воздушного пространства, о международных ограничительных мерах, проект нового закона о гражданстве Республики Молдова.
Также во втором чтении будут рассмотрены проекты законов о предоставлении жилья участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам приднестровского конфликта, об оценке деятельности судей и прокуроров, о выдаче актов гражданского состояния в электронном формате, о создании Национального кинофонда; о пересмотре системы государственных наград.
В первом чтении будут предложены для рассмотрения и одобрения законодательные инициативы о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве, о мерах по повышению эффективности управления государственным имуществом и процесса приватизации, о разграничении режима хранения и производства в свободных экономических зонах (СЭЗ).
Законодательный орган также намерен ратифицировать ряд соглашений. Речь идет о соглашениях между Республикой Молдова, Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития, которые предусматривают предоставление финансовой поддержки для поддержки экономических возможностей и адаптации к изменению климата.
Другие соглашения направлены на реализацию ряда проектов социальной сферы, инфраструктуры и области энергетики.