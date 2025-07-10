Это просто космос: администрация Трампа собралась уволить тысячи сотрудников НАСА

«Экономика этих предлагаемых сокращений игнорирует фундаментальную истину: инвестиции в науку НАСА были и остаются мощным двигателем экономики и технологического лидерства США», — говорится в письме. «На наших прежних должностях руководителей космического научного предприятия НАСА мы постоянно видели, как квалифицированные команды внедряли инновации перед лицом, казалось бы, невыполнимых задач, включая посадку марсохода размером с автомобиль на Марс с предельной точностью, создание массивного телескопа, который может разворачиваться в космическом вакууме, чтобы разгадать тайны космоса, проектирование и управлять космическим аппаратом, достаточно выносливым, чтобы выдерживать температуру на Солнце во много тысяч градусов, вдохновляя молодых и старых людей по всему миру потрясающими снимками с космического телескопа “Хаббл”, и быть пионером в использовании малых спутников в научных целях».