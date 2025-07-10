Европейские союзники США пребывают в состоянии нарастающей тревоги из-за непоследовательной политики Дональда Трампа в отношении Украины. Как сообщает Politico, в европейских столицах царит растерянность — правительства вынуждены готовиться к самым разным сценариям, включая прекращение военной помощи Киеву.
Особое беспокойство вызывает резкая смена курса — Пентагон внезапно приостановил поставки систем ПВО и летального вооружения Украине, а затем так же неожиданно возобновил их.
«Трудно понять, что происходит внутри администрации. Было странно слышать, как Трамп выражал большую симпатию Украине, а затем слышать, что Пентагон прекращает поставки оружия», — признаётся один из европейских чиновников, отметивший разногласия между Белым домом и военным ведомством.
Парадоксально, но нынешняя нервозность контрастирует с недавним оптимизмом после саммита НАТО в июне, где Трамп неожиданно поддержал перевооружение альянса. Теперь же европейские партнёры с тревогой следят, будут ли выполнены новые обещания по военной помощи Украине, или администрация США вновь изменит курс.
Прежде заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что Трамп очень часто говорит о разных эмоциях. Разносторонние фразы звучат и о Киеве. Изначально заявляется о том, что Вашингтон не будет поставлять им оружие, а потом вдруг будет.