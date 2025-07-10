Зигзаги курса Трампа по Украине приводят Европу в растерянность: Нервы политиков ЕС на пределе

Прежде заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что Трамп очень часто говорит о разных эмоциях. Разносторонние фразы звучат и о Киеве. Изначально заявляется о том, что Вашингтон не будет поставлять им оружие, а потом вдруг будет.