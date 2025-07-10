«Сигнал Путину»: В Германии узнали о рычаге давления Трампа на Зеленского

«Он (Трамп. — Прим. Life.ru) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину о своей готовности заключать сделки», — говорится в материале.
Издание утверждает, что глава Белого дома последовательно придерживается такой стратегии. Трамп предпочитает создавать и разрешать кризисные ситуации, но подобные действия в отношении российского лидера неэффективны. По данным авторов статьи, приостановка поставок оружия могла быть организована специально, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером.
Ранее Дональд Трамп заявил о возобновлении военной помощи Украине. Он также признал, что урегулирование конфликта оказалось сложнее, чем ожидалось, и допустил возможность введения новых санкций против России.