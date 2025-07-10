У ЦКБ, где сегодня прощаются с Романом Старовойтом, усилены меры безопасности

Сегодня в столичной ЦКБ прощаются с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Причиной смерти стало самоубийство. 7 июля его тело с огнестрельным ранением нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Около ритуального зала, где пройдет прощальная церемония с Романом Старовойтом, усилены меры безопасности. Машины на парковку пропускают по заранее подготовленному списку. Территорию проверяют кинологи с собаками.