Но за кулисами ее официальные лица обеспокоены тем, что большое количество неявок и воздержавшихся от участия в голосовании представителей основных групп может подорвать ее репутацию на выборах. Политолог София Руссак считает, что воздержание от голосования станет четким сигналом несогласия с ее подходом к политике: «Хотя она выживет, это очевидно, это интересный случай, потому что он совсем не связан с Pfizer. Это война чужими руками».