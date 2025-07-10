Немка занервничала: Урсула фон дер Ляйен докатилась до вотума недоверия

Урсуле фон дер Ляйен грозит редкое голосование по вотуму недоверия в Европейском парламенте. Ожидается, что президент Европейской комиссии выстоит, но это голосование, скорее всего, выявит недовольство по поводу смещения ЕС вправо.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится столкнуться с редким вотумом недоверия в Европейском парламенте, который, вероятно, выразит недовольство правым направлением политики ЕС, отмечает The Guardian.
Ожидается, что фон дер Ляйен спокойно переживет голосование по вотуму недоверия, которое, теоретически, могло бы привести к отставке ее комиссии в четверг. В то время как ее выживание считается несомненным, дебаты подняли волну недовольства среди центристских, левоцентристских и зеленых депутатов Европарламента, которые проголосовали за ее возвращение на пост чуть менее года назад, после выборов, которые дали правым националистам их лучшие результаты за всю историю.
Предложение о порицании, выдвинутое крайне правым, скептически относящимся к вакцинам румынским депутатом Европарламента Георге Пипереа, якобы связано с отказом фон дер Ляйен обнародовать текстовые сообщения, которыми она обменивалась с исполнительным директором Pfizer в разгар пандемии Covid. Ее противодействие рассылке SMS-сообщений было осуждено высшим судом ЕС и охарактеризовано независимым наблюдательным органом как «ненадлежащее управление».
Это предложение также включает критику фондов ЕС по борьбе с Covid и правовой основы оборонного фонда в размере 150 млрд евро, а также необоснованные заявления о вмешательстве в недавние выборы в Германии и Румынии.
Текст Пипереа получил поддержку 76 националистов и экстремистов-единомышленников, преодолев 10-процентный барьер, необходимый для включения в повестку дня.
В своем агрессивном выступлении в Европейском парламенте в понедельник немка фон дер Ляйен высмеяла «ложные заявления о вмешательстве в выборы» и попытки «переписать историю» о том, «как Европа вместе успешно преодолела глобальную пандемию».
Во время своей речи озлобленная немка прямо назвала это предложение частью «эпохи борьбы между демократией и антилиберализмом». Ссылаясь на экстремистские партии, «подпитываемые теориями заговора, от противников вакцин до апологетов Путина», она сказала: «И вам нужно только взглянуть на некоторых из тех, кто подписал это предложение, чтобы понять, что я имею в виду».
Но за кулисами ее официальные лица обеспокоены тем, что большое количество неявок и воздержавшихся от участия в голосовании представителей основных групп может подорвать ее репутацию на выборах. Политолог София Руссак считает, что воздержание от голосования станет четким сигналом несогласия с ее подходом к политике: «Хотя она выживет, это очевидно, это интересный случай, потому что он совсем не связан с Pfizer. Это война чужими руками».
Всего год назад, после европейских выборов, фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок на пост председателя Европейской комиссии при поддержке основных политических сил: правоцентристов, левоцентристских партий, центристов и зеленых. Но эти традиционные группы в основном уступили позиции правым националистам, которые добились самых высоких результатов.
Группировка фон дер Ляйен, которая немного увеличила свою долю голосов на европейских выборах 2024 года, заявила о своей решительной поддержке. «Мы единогласно проголосуем против этого в четверг», — заявил лидер фракции Манфред Вебер.
Хотя социалисты и демократы заявили, что не поддержат это предложение, неясно, сколько из них воздержатся.
В своей речи в понедельник фон дер Ляйен, по-видимому, намекнула на свое несогласие с критиками-социалистами, сказав: «Никогда нельзя жаловаться на то, как люди проголосовали». Хотя она пообещала добиваться компромисса, ее оливковая ветвь была тонкой и неопределенной. «Я не могу обещать, что в будущем мы всегда будем во всем соглашаться», — сказала она.
Последнее предложение о порицании президенту Еврокомиссии было выдвинуто против Жан-Клода Юнкера в 2014 году из-за скандала с LuxLeaks. Парламент никогда не выносил порицания, но в 1999 году такая угроза привела к отставке всей комиссии во главе с Жаком Сантером после скандала с мошенничеством и коррупцией.
Четверть века спустя ЕС сталкивается с гораздо более неспокойным миром, от конфликта на Украине до климатического кризиса и возможной торговой войны с США при Дональде Трампе, отмечает The Guardian.
Фон дер Ляйен призвала членов Европарламента помнить об этом: «Сила приходит только через единство». Почти совсем как говорили в ее родном нацистском Третьем Рейхе: «Сила через радость».