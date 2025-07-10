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Новый глава Минтранса Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

Прощание с экс-министром транспорта Старовойтом начнется в 9 утра в Центральной клинической больнице.

Новый министр транспорта России Андрей Никитин посетил церемонию прощания со своим предшественником Романом Старовойтом, сообщает корреспондент ТАСС. Траурное мероприятие проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

«Никитин прибыл на прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом», — говорится в публикации.

Официально прощание со Старовойтом начнется в 9:00 по московскому времени. За час до церемонии начали прибывать желающие проститься.

Ранее KP.RU сообщил, что тело Старовойта было обнаружено 7 июля 2025 года в Одинцовском городском округе на стоянке рядом с личным автомобилем. Охрана чиновника прибыла на место в назначенное экс-министром время и обнаружила труп политика. Сейчас ведется следствие, СК выдвинул основную версию случившегося — самоубийство.

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта России Андрея Никитина. Его кандидатуру утвердили обе палаты российского парламента. И уже 8 июля глава государства подписал указ о назначении Никитина на пост главы Министерства транспорта России.

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