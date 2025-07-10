Новый глава Минтранса Никитин прибыл на прощание с экс-министром Старовойтом

Ранее KP.RU сообщил, что тело Старовойта было обнаружено 7 июля 2025 года в Одинцовском городском округе на стоянке рядом с личным автомобилем. Охрана чиновника прибыла на место в назначенное экс-министром время и обнаружила труп политика. Сейчас ведется следствие, СК выдвинул основную версию случившегося — самоубийство.