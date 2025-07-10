Трамп поразил своими знаниями: похвалил африканского коллегу за хороший английский

«Мы переходим от оказания помощи к торговле», — сказал он в начале встречи в Белом доме. «Африка обладает огромным экономическим потенциалом, как и немногие другие страны. Во многих отношениях, в долгосрочной перспективе, это будет гораздо более эффективным, устойчивым и полезным, чем все остальное, что мы можем делать вместе».