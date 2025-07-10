Трамп поразил своими знаниями: похвалил африканского коллегу за хороший английский

«Мистер Трамп, вы большой ученый, в языкознаньи знаете вы толк», — так можно переделать известную песенку про Сталина применительно теперь к президенту США. Дональд Трамп похвалил английский лидера Либерии, где английский является официальным языком.
Трамп поинтересовался, где президент Либерии Джозеф Боакаи приобрел языковые навыки, во время встречи с лидерами африканских стран, пишет The Guardian. В среду, когда президент Либерии взял микрофон, Дональд Трамп купался в похвалах группы африканских лидеров.
«Либерия — давний друг Соединенных Штатов, и мы верим в вашу политику, направленную на то, чтобы снова сделать Америку великой», — сказал президент Джозеф Боакаи по-английски на встрече в Белом доме, прежде чем выступить в поддержку американских инвестиций в его страну. «Мы просто хотим поблагодарить вас за предоставленную возможность».
Трамп, явно впечатленный, поинтересовался, откуда у Боакаи такие языковые навыки.
«Такой хороший английский, такой красивый… — восхитился Трамп. — Где вы научились так красиво говорить? Где вы получили образование?».
Боакаи, казалось, усмехнулся. Английский является официальным языком Либерии.
«В Либерии?» — недоуменно спросил Трамп. «Да, сэр», — терпеливо ответил Боакаи.
«Это очень интересно, это прекрасный английский», — сказал Трамп. «За этим столом есть люди, которые говорят далеко не так хорошо».
Как напоминает The Guardian, Либерия была основана в 1822 году как колония для свободных чернокожих американцев, детище белых американцев, пытавшихся решить проблему, которую они считали проблемой будущего чернокожих в США после прекращения рабства. Английский является официальным языком Либерии, хотя там также говорят на нескольких языках коренных народов.
В среду Трамп принял лидеров Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме, заявив им, что он меняет подход США к континенту с оказания помощи на торговлю и что США являются лучшим партнером для Африки, чем Китай. Многие из присутствовавших на встрече лидеров говорили на своих родных языках через переводчиков.
Трамп заявил, что его администрация привержена укреплению дружеских отношений с Африкой, которую он надеется когда-нибудь посетить.
«Мы переходим от оказания помощи к торговле», — сказал он в начале встречи в Белом доме. «Африка обладает огромным экономическим потенциалом, как и немногие другие страны. Во многих отношениях, в долгосрочной перспективе, это будет гораздо более эффективным, устойчивым и полезным, чем все остальное, что мы можем делать вместе».
Африканские лидеры, в свою очередь, похвалили президента США за посредничество в заключении мирных соглашений по всему миру и выразили поддержку его присуждению Нобелевской премии.
«Мы не бедные страны. Мы богатые страны в том, что касается сырья. Но нам нужны партнеры, которые поддерживали бы нас и помогали разрабатывать эти ресурсы», — сказал Брайс Клотер Олигуи Нгема, президент Габона. «Мы приглашаем вас приехать и инвестировать. В противном случае вместо вас могут приехать другие страны».