На Украине мобилизовали скандального журналиста

Как утверждает супруга Буткевича, из-за проблем со зрением он не подлежал призыву в обычные войска. Однако после конфликта с ГУР его объявили в розыск через территориальный центр комплектования (ТЦК). Когда журналист пришёл уточнить свой статус, его отправили на пункт сбора, а затем планировали перевести в учебный центр «Десна».