Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуров о поведении Брижит в Великобритании: у Макронов давно разлад

Брижит публично демонстрирует свое раздражение, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Врач-психиатр Василий Шуров оценил поведение Брижит, отказавшейся принимать протянутую руку своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона, для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Соответствующие кадры опубликовали иностранные СМИ.

«В семействе Макронов давно разлад. Она ему “надавала по мордасам” и отказалась от руки. Так Брижит публично демонстрирует свое раздражение», — отметил Шуров в беседе с aif.ru.

Как сообщалось, Макрон протянул жене руку, когда жена спускалась по трапу самолета, но Брижит целенаправленно проигнорировала его и воспользовалась перилами.

В свою очередь Макрон замешкался и опустил голову, затем развернулся и пошел по направлению к встречавшей гостей королевской чете — принцу Уильяму и принцессе Кейт.

Интересно, что позже в интернете появились кадры, на которых Брижит еще раз отказывается давать Макрону руку, на этот раз во время прогулки с Карлом III.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше