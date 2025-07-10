Шуров о поведении Брижит в Великобритании: у Макронов давно разлад

Врач-психиатр Василий Шуров оценил поведение Брижит, отказавшейся принимать протянутую руку своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона, для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Соответствующие кадры опубликовали иностранные СМИ.
«В семействе Макронов давно разлад. Она ему “надавала по мордасам” и отказалась от руки. Так Брижит публично демонстрирует свое раздражение», — отметил Шуров в беседе с aif.ru.
Как сообщалось, Макрон протянул жене руку, когда жена спускалась по трапу самолета, но Брижит целенаправленно проигнорировала его и воспользовалась перилами.
В свою очередь Макрон замешкался и опустил голову, затем развернулся и пошел по направлению к встречавшей гостей королевской чете — принцу Уильяму и принцессе Кейт.
Интересно, что позже в интернете появились кадры, на которых Брижит еще раз отказывается давать Макрону руку, на этот раз во время прогулки с Карлом III.