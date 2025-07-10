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ВС РФ посвящают снаряды мальчику из Курска, закрывшему собой маму от БПЛА

Пятилетний ребенок погиб спустя сутки после украинской атаки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие посвящают используемые против ВСУ снаряды пятилетнему мальчику из Курска, который погиб, закрыв собой маму во время украинской атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой», — написал военкор.

Коц прикрепил к публикации фотографию одного из снарядов, на котором написано: «за мальчика … из Курска» (в пропущенном месте — имя ребенка).

Мальчик погиб в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курсе, произошедшей во вторник, 8 июля. Ребенок пытался защитить маму и получил сильные ожоги, но оставался жив. На следующий день он скончался во время транспортировки из Курской области в один из московских медцентров.

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