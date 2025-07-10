ВС РФ посвящают снаряды мальчику из Курска, закрывшему собой маму от БПЛА

Российские военнослужащие посвящают используемые против ВСУ снаряды пятилетнему мальчику из Курска, который погиб, закрыв собой маму во время украинской атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Александр Коц.
«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой», — написал военкор.
Коц прикрепил к публикации фотографию одного из снарядов, на котором написано: «за мальчика … из Курска» (в пропущенном месте — имя ребенка).
Мальчик погиб в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курсе, произошедшей во вторник, 8 июля. Ребенок пытался защитить маму и получил сильные ожоги, но оставался жив. На следующий день он скончался во время транспортировки из Курской области в один из московских медцентров.