Герой на небесах: Наши бойцы бомбят Украину ракетами мести за закрывшего собой маму пятилетнего Толю

Ранее сообщалось, что пятилетний Толя, раненый при обстреле городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о создании стихийного мемориала, куда люди несут цветы и игрушки в память о смелом мальчике и других жертвах обстрела.