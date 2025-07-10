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Герой на небесах: Наши бойцы бомбят Украину ракетами мести за закрывшего собой маму пятилетнего Толю

Российские военнослужащие начали посвящать снаряды памяти пятилетнего Толи, который закрыл собой мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.

Журналист опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история самоотверженного поступка ребёнка не оставила равнодушными участников СВО, и бойцы «добавят» ВСУ.

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов (…), не оставила равнодушными бойцов на передовой», — подписал фотографию Коц.

Ранее сообщалось, что пятилетний Толя, раненый при обстреле городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о создании стихийного мемориала, куда люди несут цветы и игрушки в память о смелом мальчике и других жертвах обстрела.

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