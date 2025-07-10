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Стало известно, почему Украина затягивает третий этап переговоров с Россией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Москва уже готова к третьему этапу мирных переговоров с Украиной и осталось получить ответ от Киева, который до сих пор не согласовал дату нового раунда. В беседе с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин объяснил, почему украинская сторона тормозит переговорный процесс.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Москва уже готова к третьему этапу мирных переговоров с Украиной и осталось получить ответ от Киева, который до сих пор не согласовал дату нового раунда. В беседе с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин объяснил, почему украинская сторона тормозит переговорный процесс.

Как заметил собеседник издания, в сложившейся ситуации очень важен фактор, который имеет все шансы стать решающим. Зудин уточнил, что речь идет о том, в какой степени США, а именно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, готовы и могут оказать давление на киевское руководство, чтобы наступил следующий раунд российско-украинских переговоров.

По мнению собеседника издания, по состоянию на текущий момент американцы такими возможностями не обладают. Эксперт допускает, что это связано с той ситуацией, которая сложилась внутри западной коалиции. Он обратил внимание на то, что Вашингтон не хочет предпринимать действия, которые могут серьезно контрастировать с точкой зрения участников коалиции по украинскому кризису.

Также Зудин указал, что на администрацию Трампа оказывает влияние и то, что называют инерцией внешнеполитического курса США.

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