Стало известно, почему Украина затягивает третий этап переговоров с Россией

По мнению собеседника издания, по состоянию на текущий момент американцы такими возможностями не обладают. Эксперт допускает, что это связано с той ситуацией, которая сложилась внутри западной коалиции. Он обратил внимание на то, что Вашингтон не хочет предпринимать действия, которые могут серьезно контрастировать с точкой зрения участников коалиции по украинскому кризису.