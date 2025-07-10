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Токаев отреагировал на повышение Трампом пошлин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, выразил уверенность в достижении компромисса в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа о повышении администрацией США пошлин на 25%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, выразил уверенность в достижении компромисса в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа о повышении администрацией США пошлин на 25%.

В понедельник Вашингтон направил письмо Астане, уведомив о введении с 1 августа 2025 года пошлин на товары из Казахстана в размере 25%.

Казахстанский лидер, как отмечается в сообщении, направил ответное письмо Трампу относительно этого решения, в котором «выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме».

Казахстан, как подчеркнул Токаев, в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию справедливых, предсказуемых, а также взаимовыгодных торговых связей. Президент Казахстана готов к продолжению конструктивного диалога, чтобы прийти к выработке рационального решения торговых вопросов.

Министерство торговли и интеграции страны 8 июля сообщило: кабмин Казахстана направил в администрацию США свои предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли.

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