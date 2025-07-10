Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

Ранее о задержании Касаткина во Франции по запросу США сообщило Agence France-Presse. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения.