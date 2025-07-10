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Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — отметила дипломат.

Ранее о задержании Касаткина во Франции по запросу США сообщило Agence France-Presse. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения.

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