Журналист Сортор: врач Байдена отказался давать показания о его здоровье

Американский новостной сайт Breitbart на днях информировал, что врач Байдена планирует отложить дачу показаний о его здоровье перед комитетом по надзору Палаты представителей до конца июля — начала августа. Медик, отмечало СМИ, сослался на необходимость соглашения, которое «будет уважать нормы конфиденциальности отношений между врачом и пациентом в рамках расследования физического и когнитивного ухудшения состояния Байдена во время его пребывания у власти».