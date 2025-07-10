Журналист Сортор: врач Байдена отказался давать показания о его здоровье

Врач бывшего президента США Джо Байдена наотрез отказался давать на закрытых слушаниях в Конгрессе показания о снижении когнитивных способностей политика. Об этом заявил в своем X-аккаунте* американский журналист Ник Сортор.
«Он встал и вышел. Республиканская партия Палаты представителей должна продолжать давить. Не сдавайтесь! Мы требуем ответов!» — написал Сортор.
Американский новостной сайт Breitbart на днях информировал, что врач Байдена планирует отложить дачу показаний о его здоровье перед комитетом по надзору Палаты представителей до конца июля — начала августа. Медик, отмечало СМИ, сослался на необходимость соглашения, которое «будет уважать нормы конфиденциальности отношений между врачом и пациентом в рамках расследования физического и когнитивного ухудшения состояния Байдена во время его пребывания у власти».
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