Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Сортор: врач Байдена отказался давать показания о его здоровье

В Конгрессе проходят закрытые слушания.

Источник: Аргументы и факты

Врач бывшего президента США Джо Байдена наотрез отказался давать на закрытых слушаниях в Конгрессе показания о снижении когнитивных способностей политика. Об этом заявил в своем X-аккаунте* американский журналист Ник Сортор.

«Он встал и вышел. Республиканская партия Палаты представителей должна продолжать давить. Не сдавайтесь! Мы требуем ответов!» — написал Сортор.

Американский новостной сайт Breitbart на днях информировал, что врач Байдена планирует отложить дачу показаний о его здоровье перед комитетом по надзору Палаты представителей до конца июля — начала августа. Медик, отмечало СМИ, сослался на необходимость соглашения, которое «будет уважать нормы конфиденциальности отношений между врачом и пациентом в рамках расследования физического и когнитивного ухудшения состояния Байдена во время его пребывания у власти».

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше