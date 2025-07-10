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Реакция Москвы на риторику Трампа расстроила Запад

Смена риторики президента США Дональда Трампа не шокировала Российскую Федерацию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Смена риторики президента США Дональда Трампа не шокировала Российскую Федерацию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Москва не впечатлилась новым тоном Трампа», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующий вывод обозреватель издания сделал после заявления официального спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва привыкла к стилю хозяина Белого дома.

9 июля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва спокойно относится к жесткой стилистике американского лидера. Российская Федерация настроена на продолжение диалога с США, отметил он.

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