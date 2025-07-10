Реакция Москвы на риторику Трампа расстроила Запад

Смена риторики президента США Дональда Трампа не шокировала Российскую Федерацию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«Москва не впечатлилась новым тоном Трампа», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
Соответствующий вывод обозреватель издания сделал после заявления официального спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва привыкла к стилю хозяина Белого дома.
9 июля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва спокойно относится к жесткой стилистике американского лидера. Российская Федерация настроена на продолжение диалога с США, отметил он.
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