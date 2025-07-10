Объявившего военное положение экс-президента недружественной страны вернули в тюрьму

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вернулся в тюрьму из-за объявления им военного положения. Политик провел уже в тюрьме 52 дня по обвинению в организации мятежа, но был освобожден четыре месяца назад.
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ель вернулся в тюрьму в четверг после того, как суд утвердил ордер, выданный прокуратурой, расследовавшей его попытку ввести военное положение в прошлом году, пишет The Guardian.
Решение центрального окружного суда Сеула подтолкнуло специального прокурора к расследованию утверждений о том, что действия экс-президента Юна в декабре представляли собой воспрепятствование правосудию и злоупотребление властью.
В заявлении суда говорится, что он удовлетворил запрос из-за опасений, что Юн Сок Ёль может попытаться уничтожить улики.
Консервативному политику уже предъявлены уголовные обвинения в организации мятежа в связи с его указом о введении военного положения, и это может повлечь за собой пожизненное заключение или смертную казнь, отмечает The Guardian.
После вынесения решения бывший президент вернулся в центр заключения в Сеуле, расположенный примерно в 12 милях к югу от столицы. Ранее в этом году он провел в тюрьме 52 дня, но был освобожден четыре месяца назад по техническим причинам.
Конституционный суд отстранил его от должности президента в апреле, поддержав решение парламента об импичменте за введение военного положения, которое шокировало южнокорейцев и спровоцировало многомесячные политические беспорядки.
Специальная следственная группа начала свое расследование после того, как в июне был избран новый лидер Ли Чжэ Мен, и рассматривает дополнительные обвинения против Юна.
Ожидается, что теперь команда специального прокурора ускорит расследование обвинений, в том числе выяснит, нанес ли Юн ущерб интересам Южной Кореи, намеренно разжигая напряженность в отношениях с Северной Кореей.
Как пишет The Guardian, 64-летний Юн в среду присутствовал на судебном заседании по поводу ордера на задержание, одетый в темно-синий костюм и красный галстук, но не ответил на вопросы журналистов. Его адвокаты опровергли выдвинутые против него обвинения и назвали запрос о заключении под стражу необоснованным шагом в поспешном расследовании.
По сообщениям местных СМИ, в среду более 1000 сторонников собрались возле здания суда, размахивая флагами и плакатами и скандируя имя Юна на жаре в 35 градусов.
В своем запросе об ордере прокуроры заявили, что Юн может попытаться бежать, сообщают местные СМИ.