Объявившего военное положение экс-президента недружественной страны вернули в тюрьму

Как пишет The Guardian, 64-летний Юн в среду присутствовал на судебном заседании по поводу ордера на задержание, одетый в темно-синий костюм и красный галстук, но не ответил на вопросы журналистов. Его адвокаты опровергли выдвинутые против него обвинения и назвали запрос о заключении под стражу необоснованным шагом в поспешном расследовании.