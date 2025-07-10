Два человека пострадали из-за украинского беспилотника

В Белгороде два человека, как проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского дрона.
Женщина и мужчина получили ранения при падении обломков сбитого БПЛА, написал глава региона в своем телеграм-канале. С осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет пострадавших в горбольницу № 2.
Поврежден автомобиль, добавил Гладков.
В четверг утром опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона.
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