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Она в трауре: Странное поведение жены Макрона в Британии связано со смертью в семье

Во время визита в Великобританию жена президента Франции Брижит Макрон держалась отстранённо и игнорировала своего мужа. Такое поведение объяснилось недавней кончиной старшей сестры первой леди, сообщает британская Daily Mail, ссылаясь на источник.

Источник: Life.ru

Родственница Анна-Мария Троньё умерла в возрасте 93 лет в родном городе семьи и Эммануэля Макрона Амьене. Несмотря на траур, Брижит Макрон решила сопровождать супруга в его официальной поездке в Великобританию.

«Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на неё повлияла», — сказал человек, близкий к паре.

Поездка Макронов в Лондон ознаменовалась повышенным вниманием к их личным отношениям. Французский президент пофлиртовал с принцессой Кейт Миддлтон. Ранее прибытие пары в Великобританию вызвало вопросы, поскольку Брижит Макрон проигнорировала мужа, спускаясь с трапа самолёта, что спровоцировало предположения о разладе в их отношениях.

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