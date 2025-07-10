США собрались сбрасывать с самолетов специально выращенных мух

У США есть план по разведению миллионов мух и сбросу их с самолетов. Сотни миллионов мух, падающих с самолетов в небе, могут показаться ужасным кошмаром, но эксперты говорят, что такой рой может стать лучшей защитой животноводческой отрасли от плотоядной угрозы, готовой вторгнуться на юго-западную границу Соединенных Штатов.
Эпидемия винтовых червей Нового Света — личиночной формы мухи, которая, как известно, гнездится в ранах теплокровных животных и медленно поедает их заживо — распространяется по всей Центральной Америке с начала 2023 года, при этом случаи заражения зафиксированы в Панаме, Коста—Рике, Никарагуа, Гондурасе, Гватемале, Белизе и Сальвадор. В большинстве стран Центральной Америки эпидемия не отмечалась уже 20 лет.
В ноябре муха достигла юга Мексики, вызвав обеспокоенность у представителей сельскохозяйственной отрасли США и вызвав закрытие нескольких приграничных портов для торговли скотом, лошадьми и бизонами, сообщает CNN.
Это не первый случай, когда США приходится бороться с этими инвазивными насекомыми. В 1960-х и 1970-х годах в основном была уничтожена популяция винтовых червей Нового Света — тогда вывели стерилизованных самцов этого вида и разбросали их с самолетов для спаривания с дикими самками мух.
Эта стратегия — по сути, борьба с мухами с помощью мух — медленно сокращала популяцию насекомых, не позволяя им откладывать больше яиц. Теперь, когда насекомые продолжают распространяться на север, чиновники надеются, что этот подход может сработать снова, отмечает CNN.
Однако сегодня только на одном предприятии в Панаме разводят стерилизованных мух Нового света для распространения, и для замедления вспышки необходимы еще сотни миллионов стерильных мух, говорится в письме от 80 законодателей США от 17 июня. На следующий день Министерство сельского хозяйства США объявило о планах по открытию «фабрики по производству мух» в городе, который еще предстоит определить, недалеко от границы между Техасом и Мексикой. Но процесс уничтожения гусениц может оказаться небыстрым и недешевым, констатирует CNN.
Винтовые черви Нового Света — это паразитические личинки мух металлически-синего цвета, которые называются Cochliomyia hominivorax. По словам доктора Филиппа Кауфмана, профессора и заведующего кафедрой энтомологии Техасского университета A&M, в отличие от всех других мух, обитающих в Западном полушарии, винторез Нового Света питается мясом живых животных, а не мертвых. Личинки, питающиеся плотью, питаются большинством теплокровных животных, включая лошадей и коров.
По словам Кауфмана, они также, как известно, заражают домашних животных и даже людей в редких случаях. «После спаривания самка мухи находит живого хозяина, приземляется на его рану и откладывает от 200 до 300 яиц», — объяснил Кауфман. «Через 12−24 часа все эти яйца вылупляются, и они немедленно начинают рыть норы и питаться тканями этого животного, в результате чего образуются очень, очень большие раны».
По словам Томаса Лэнсфорда, заместителя исполнительного директора и помощника государственного ветеринара Техасской комиссии по охране здоровья животных, после того, как личинки в течение нескольких дней питаются тканями с помощью своих острых ротовых крючков, они покидают животное и зарываются в землю, чтобы позже появиться в виде взрослых мух.
С начала вспышки в 2023 году в мире было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заражения винтовым червем, согласно статистическим данным, приведенным на веб-сайте Комиссии Панамы и Соединенных Штатов по искоренению и профилактике заражения винтовым червем в животноводстве (COPEG). Из этих случаев коровы составляют около 83% всех пораженных видов животных.
По словам Лэнсфорда, лечение зараженного крупного рогатого скота часто включает в себя очистку, антисептическую обработку и наложение повязок на раны.
Если скотинку не лечить, мухи могут убить животное в течение одной-двух недель и распространиться на других, создавая угрозу существованию владельцев ранчо.
«Это ежедневная рутинная работа — проверять наш скот, просто чтобы убедиться, что он не заражен», — говорит Стивен Дибель, владелец ранчо и первый вице-президент Ассоциации скотоводов Техаса и Юго-Запада. «Мы знаем, к каким невероятным экономическим последствиям приведет заражение».
По словам Дибеля, не существует известных прививок или эффективных методов отпугивания, предотвращающих заражение. Вместо этого, в теплое время года владельцам ранчо следует избегать клеймения, маркировки и других процедур, которые создают потенциальные точки проникновения винтовых червей в домашний скот. Тропическая муха менее активна зимой.
Хотя считается, что торговля скотом в регионе является основным способом перемещения популяций мух, по словам Дибеля, инвазии могут также влиять на дикую природу, такую как олени, птицы и грызуны, что делает наблюдение за распространением паразита еще более сложным.
Точно так же, как гусеница, прежде чем превратиться в бабочку, сворачивается в кокон, винторез Нового Света превращается в черную куколку размером с таблетку, прежде чем превратиться во взрослую муху, объяснил Кауфман.
В стерильном помещении по производству мух куколки подвергаются воздействию гамма-лучей высокой энергии, которые разрушают ДНК самцов, повреждая их половые хромосомы, согласно Министерству сельского хозяйства США. В результате взрослые мухи становятся импотентами, из-за чего самки откладывают неоплодотворенные яйца.
По данным Министерства сельского хозяйства США, количество радиации, которой подвергаются самцы мух, не представляет опасности для животных или людей. Но поскольку самки мух спариваются только один раз за свою короткую, 20-дневную жизнь, как только популяции подвергаются воздействию стерильных самцов, они вымирают в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от масштаба вспышки.
Хотя неясно, как будет происходить расселение мух в США в случае вспышки, Кауфман сказал, что взрослых мух обычно помещают в контейнеры с регулируемой температурой и сбрасывают с самолетов. Однако, по его словам, не стоит паниковать из—за того, что мухи попадают в пригород рядом с вами — они обычно нацелены на малонаселенные сельские районы, поскольку мухи не проявляют интереса к городской среде.
На предприятии COPEG производится около 100 миллионов стерилизованных мух, которые еженедельно рассеиваются по воздуху в пострадавших регионах.
В настоящее время усилия по расселению были сосредоточены в южных регионах Мексики и по всей Центральной Америке, где были зарегистрированы случаи заражения, сообщается на веб-сайте COPEG.
Ожидается, что новый американский центр рассредоточения будет расположен на авиабазе Мур в округе Идальго, штат Техас, и обойдется в 8,5 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе. Местоположение и стоимость производственного объекта, или самой «фабрики мух», не разглашаются, но, по оценкам законодателей, это может стоить около 300 миллионов долларов.
В дополнение к новым помещениям для стерилизации мух, Министерство сельского хозяйства США также объявило о планах стоимостью 21 миллион долларов на реконструкцию старой фабрики по производству мух в Мексике к концу 2025 года.
Хотя планы дорогостоящие, это цена, которую стоит заплатить за спасение многомиллиардной животноводческой отрасли, признает Дибель.
«Если сопоставить экономический эффект от этих мух с 300 миллионами долларов и 10 миллиардами долларов, то легко понять, в чем заключается компромисс», — сказал Дибель. «Наличие собственного производства здесь очень важно для более эффективного контроля за распространением этих стерильных мух».