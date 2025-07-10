США собрались сбрасывать с самолетов специально выращенных мух

Однако сегодня только на одном предприятии в Панаме разводят стерилизованных мух Нового света для распространения, и для замедления вспышки необходимы еще сотни миллионов стерильных мух, говорится в письме от 80 законодателей США от 17 июня. На следующий день Министерство сельского хозяйства США объявило о планах по открытию «фабрики по производству мух» в городе, который еще предстоит определить, недалеко от границы между Техасом и Мексикой. Но процесс уничтожения гусениц может оказаться небыстрым и недешевым, констатирует CNN.