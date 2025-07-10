NYP: глава пожарных Техаса не привлек спецкоманду при потопе из-за денег

Начальник пожарной охраны Остина Джоэл Г. Бейкер обвиняется в том, что отказался за несколько дней до наводнения в округе Керр Техаса направить туда специальную команду «быстрого спасения на воде», пишет New York Post со ссылкой на Ассоциацию пожарных Остина.
«Высококвалифицированные команды быстрого спасения на воде были запрошены штатом на прошлой неделе перед наводнением. Но шеф Джоэл Г. Бейкер отклонил обе просьбы. Очень вероятно, что из-за решения шефа Бейкера были потеряны жизни», — заявили в Ассоциации.
Уточняется, что Бейкер принял данное решение из-за спора с правительством о сумме в 800 тыс. долларов, шеф посчитал нецелесообразным выделение данных денег на команду из-за проблем возмещения денег от властей.
«Мы должны были работать над своими внутренними проблемами, над тем, как нам дают возмещение. Это не имеет ничего общего с проблемами в бюджете», — заявил сам Бейкер.
По данным издания, Ассоциация проголосовала за вынесение вотума недоверия Бейкеру.
Напомним, наводнение в Техасе произошло 4 июля в День независимости США. Дональд Трамп назвал наводнение «100-летней катастрофой» — оно стало самым смертоносным за последние 100 лет по числу погибших детей. По последним данным, погибли 111 человек, 172 — пропали без вести.
Также 9 июля в США произошло новое наводнение.