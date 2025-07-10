NYP: глава пожарных Техаса не привлек спецкоманду при потопе из-за денег

Начальник пожарной охраны Остина Джоэл Г. Бейкер обвиняется в том, что отказался за несколько дней до наводнения в округе Керр Техаса направить туда специальную команду «быстрого спасения на воде», пишет New York Post со ссылкой на Ассоциацию пожарных Остина.