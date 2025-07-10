Члены правительства приехали на прощание с экс-министром Старовойтом

Несколько членов правительства посетили церемонию прощания бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Траурное мероприятие проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.
На церемонию прощания со Старовойтом прибыли руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель председателя кабмина Александр Новак.
Кроме того, на церемонию приехали министр цифрового развития Максут Шадаев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Как писал сайт KP.RU, в числе посетивших траурное мероприятие также оказался новый министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Напомним, тело Старовойта обнаружили в понедельник, 7 июля, в Одинцовском городском округе на стоянке недалеко от его личного автомобиля. Труп нашла охрана чиновника, которая приехала на место в назначенное экс-министром время. Следствие ведет расследование, но на данный момент основной версией случившегося является самоубийство.