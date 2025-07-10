Члены правительства приехали на прощание с экс-министром Старовойтом

Напомним, тело Старовойта обнаружили в понедельник, 7 июля, в Одинцовском городском округе на стоянке недалеко от его личного автомобиля. Труп нашла охрана чиновника, которая приехала на место в назначенное экс-министром время. Следствие ведет расследование, но на данный момент основной версией случившегося является самоубийство.