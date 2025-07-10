Утвержден новый замглавы омского Минцифры

В четверг, 10 июля 2025 года, обнародовано распоряжение о назначении нового заместителя министра цифрового развития и связи Омской области.
«Назначить Савина Антона Викторовича заместителем министра цифрового развития и связи Омской области 8 июля 2025 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — гласит нормативный акт за подписью главы региона Виталия Хоценко.
Отметим, полный тезка нового замруководителя регионального Минцифры значится заместителем директора — руководителем Центра опережающей профессиональной подготовки Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского.
Отметим, на официальном сайте Министерства цифрового развития и связи Омской области в статусе заместителей министра указана Наталья Шилкина, также в статусе первого замминистра значится Максим Макаленко.