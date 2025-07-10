Царев: в Киеве в результате ночных ударов поврежден ряд предприятий ВПК

Ряд предприятий украинского ВПК на территории Киева попал под удары минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Только по предварительным данным, поражены заводы: “Артем”, “Меридиан”, “Авиадинамика”, “Аналитприбор”, а также “Кузня на Рыбальском”, где производилось и ремонтировалось вооружение», — написал он.
По информации экс-нардепа, в ночь на четверг нанесены удары по военным объектам в восьми областях Украины. В частности, известно о поражении аэродрома Васильков в Киевской области.
Ранее в Сети появились кадры мощных взрывов в Киеве.
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