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Царев: в Киеве в результате ночных ударов поврежден ряд предприятий ВПК

По информации экс-депутата Рады, в ночь на четверг нанесены удары по военным объектам в восьми областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

Ряд предприятий украинского ВПК на территории Киева попал под удары минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Только по предварительным данным, поражены заводы: “Артем”, “Меридиан”, “Авиадинамика”, “Аналитприбор”, а также “Кузня на Рыбальском”, где производилось и ремонтировалось вооружение», — написал он.

По информации экс-нардепа, в ночь на четверг нанесены удары по военным объектам в восьми областях Украины. В частности, известно о поражении аэродрома Васильков в Киевской области.

Ранее в Сети появились кадры мощных взрывов в Киеве.

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