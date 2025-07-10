Дуда пригрозил закрыть аэропорт Жешува, через который идёт помощь Киеву

«Украинцы и наши союзники считают, что аэропорт Жешув и наши автомагистрали принадлежат им, извините, будто это их собственность. Но это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем всё и делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве — доставляйте помощь морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах», — рассказал Дуда.