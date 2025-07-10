Дуда пригрозил закрыть аэропорт Жешува, через который идёт помощь Киеву

Польша может закрыть аэропорт в Жешуве, через который поставляется значительная часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат рассматривать польскую территорию как «свою собственность». Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда в интервью журналистам Otwarta Konserwa, Klub Jagielloński i Nowy Ład.
Дуда подчеркнул, что Варшаву не приглашали в ключевые международные органы, где принимались решения о транспортировке вооружений на Украину через её территорию. Он назвал это ситуацию «скандалом».
«Откровенно признаю, что в этом аспекте заблокировал итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе. Сказал, что не согласен на такой пункт, потому что он касается Польши, а нас за столом не было», — сказал польский презилент.
Дуда считает, что обсуждать такие вопросы нужно не с Киевом, а с союзниками по НАТО.
«Украинцы и наши союзники считают, что аэропорт Жешув и наши автомагистрали принадлежат им, извините, будто это их собственность. Но это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем всё и делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве — доставляйте помощь морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах», — рассказал Дуда.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что весь мир устал от Украины.