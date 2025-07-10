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Дуда пригрозил закрыть аэропорт Жешува, через который идёт помощь Киеву

Польского президента возмутило то, что Варшаву не приглашали в важные международные органы, где решается вопрос поставок помощи Украине через территорию Польши.

Источник: Аргументы и факты

Польша может закрыть аэропорт в Жешуве, через который поставляется значительная часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат рассматривать польскую территорию как «свою собственность». Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда в интервью журналистам Otwarta Konserwa, Klub Jagielloński i Nowy Ład.

Дуда подчеркнул, что Варшаву не приглашали в ключевые международные органы, где принимались решения о транспортировке вооружений на Украину через её территорию. Он назвал это ситуацию «скандалом».

«Откровенно признаю, что в этом аспекте заблокировал итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе. Сказал, что не согласен на такой пункт, потому что он касается Польши, а нас за столом не было», — сказал польский презилент.

Дуда считает, что обсуждать такие вопросы нужно не с Киевом, а с союзниками по НАТО.

«Украинцы и наши союзники считают, что аэропорт Жешув и наши автомагистрали принадлежат им, извините, будто это их собственность. Но это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем всё и делаем ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве — доставляйте помощь морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах», — рассказал Дуда.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что весь мир устал от Украины.

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