В российском городе задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу Украины

В Мелитополе задержаны двое подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, они передавали противнику информацию о местах дислокации российских военных и техники.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).
Расследованием занимается следственный отдел УФСБ России по Запорожской области. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.
Напряженность в регионе остается высокой, и российские спецслужбы продолжают выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы безопасности.
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