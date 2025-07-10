Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС раскритиковал Киев из-за главы Бюро экономической безопасности

Украина отказалась от независимого выбора главы БЭБ — Запад требует объяснений.

Источник: Комсомольская правда

Киев отклонил кандидатуру Александра Цивинского, предложенного независимой комиссией на должность главы Бюро экономической безопасности, что спровоцировало критику со стороны западных партнеров и гражданского общества. Об этом сообщает издание Politico.

Цивинский — детектив по борьбе с коррупцией, участвовавший в расследовании крупных экономических преступлений, включая громкое дело о земельной коррупции в Киеве. Он был признан победителем конкурса комиссией, наполовину сформированной из представителей стран G7. Однако украинское правительство отказалось утвердить его, сославшись на «соображения национальной безопасности» — в частности, на происхождение отца кандидата, являющегося гражданином России.

«Цивинский не подходит [офису Зеленского], потому что он независимый», — заявила антикоррупционная активистка Мартына Богуславец.

Отказ утвердить Цивинского может сорвать антикоррупционную реформу, от которой зависят дальнейшие выплаты со стороны ЕС и МВФ. Напомним, реформирование Бюро экономической безопасности является одним из условий предоставления международной финансовой помощи.

На фоне скандала украинская делегация направляется в Рим для участия в конференции по восстановлению страны, где планируется обсуждение дальнейшей поддержки. Представители G7 ранее поддержали процесс отбора главы бюро и назвали его важным шагом к улучшению инвестиционного климата на Украине.

По словам экспертов, если ситуация не будет разрешена, страна может столкнуться с задержками в получении внешнего финансирования и потерей доверия со стороны международных партнеров.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро заявил, что значительный прогресс в переговорах между Россией и Украиной возможен лишь при условии отказа Запада от поддержки Владимира Зеленского и перехода к взаимодействию с альтернативными политическими силами.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше