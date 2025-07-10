Politico: ЕС раскритиковал Киев из-за главы Бюро экономической безопасности

Цивинский — детектив по борьбе с коррупцией, участвовавший в расследовании крупных экономических преступлений, включая громкое дело о земельной коррупции в Киеве. Он был признан победителем конкурса комиссией, наполовину сформированной из представителей стран G7. Однако украинское правительство отказалось утвердить его, сославшись на «соображения национальной безопасности» — в частности, на происхождение отца кандидата, являющегося гражданином России.