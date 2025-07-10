Киев отклонил кандидатуру Александра Цивинского, предложенного независимой комиссией на должность главы Бюро экономической безопасности, что спровоцировало критику со стороны западных партнеров и гражданского общества. Об этом сообщает издание Politico.
Цивинский — детектив по борьбе с коррупцией, участвовавший в расследовании крупных экономических преступлений, включая громкое дело о земельной коррупции в Киеве. Он был признан победителем конкурса комиссией, наполовину сформированной из представителей стран G7. Однако украинское правительство отказалось утвердить его, сославшись на «соображения национальной безопасности» — в частности, на происхождение отца кандидата, являющегося гражданином России.
«Цивинский не подходит [офису Зеленского], потому что он независимый», — заявила антикоррупционная активистка Мартына Богуславец.
Отказ утвердить Цивинского может сорвать антикоррупционную реформу, от которой зависят дальнейшие выплаты со стороны ЕС и МВФ. Напомним, реформирование Бюро экономической безопасности является одним из условий предоставления международной финансовой помощи.
На фоне скандала украинская делегация направляется в Рим для участия в конференции по восстановлению страны, где планируется обсуждение дальнейшей поддержки. Представители G7 ранее поддержали процесс отбора главы бюро и назвали его важным шагом к улучшению инвестиционного климата на Украине.
По словам экспертов, если ситуация не будет разрешена, страна может столкнуться с задержками в получении внешнего финансирования и потерей доверия со стороны международных партнеров.
Ранее эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро заявил, что значительный прогресс в переговорах между Россией и Украиной возможен лишь при условии отказа Запада от поддержки Владимира Зеленского и перехода к взаимодействию с альтернативными политическими силами.