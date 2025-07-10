МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА

«Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию Генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят. Решительного осуждения как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС. Виновные не уйдут от наказания», — говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.