МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА

«Высказывания генсекретаря ООН — очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним североатлантический альянс… Гутерреш и его подчиненные регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России. Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности», — говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.
В министерстве подчеркнули, что Москва настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса, а также требует от них перестать распространять западную пропаганду, дезинформацию и фейки, занять подобающую их статусу нейтральную позицию, использовать только проверенные источники информации.
Считать, что у России есть причины создавать трудности безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, абсурдно, а ответственные за прекращение электроснабжения станции не уйдут от ответственности, добавили в МИД.
«Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию Генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят. Решительного осуждения как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС. Виновные не уйдут от наказания», — говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.