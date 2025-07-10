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Руководитель сменился в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода

В мэрии Нижнего Новгорода произошли кадровые изменения — обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры теперь исполняет Сергей Самсонов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации. Он сменил на этом посту Ирину Ключеву, которая ранее в течение двух лет руководила департаментом тоже в статусе и.о. Оба чиновника продолжают занимать должности заместителей директора. Отметим, что руководителя департамента, без приставки «исполняющий обязанности», нет с 2023 года. Тогда Денис Скалкин покинул пост и стал первым заместителем главы городской администрации.

Ранее сообщалось, что президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков.