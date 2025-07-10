Руководитель сменился в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода

Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации. Он сменил на этом посту Ирину Ключеву, которая ранее в течение двух лет руководила департаментом тоже в статусе и.о. Оба чиновника продолжают занимать должности заместителей директора. Отметим, что руководителя департамента, без приставки «исполняющий обязанности», нет с 2023 года. Тогда Денис Скалкин покинул пост и стал первым заместителем главы городской администрации.