«Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с США вернуться на тот уровень, где они были раньше», — сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕС все еще продолжает вести переговоры с США о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма.
Торговать не с Америкой
Она подчеркнула, что 80% торговли Евросоюза приходится «не на США», и сообщила, что Евросоюза сейчас форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира.
Фон дер Ляйен повторила тезис, что «свободная торговля» — это якобы «благо для обоих участников», тогда как весь исторический опыт межгосударственной торговли, особенно последних 50 лет, свидетельствует об обратном: свободная торговля способствует обогащению более сильной экономики и обнищанию более слабой. Ярким примером тому стало подписанное в 2016 году Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.
«Слабая» промышленность США
Фон дер Ляйен также решила сравнить промышленный потенциал ЕС и США по объему добавленной стоимости и сделала вывод, что в Европе ситуация лучше.
По ее словам, европейская промышленность «составляет 16% от всей производимой в Европе добавленной стоимости». «Долгое время считалось, что развитые экономики полностью откажутся от промышленности и уйдут в сферу услуг. К счастью, Европа ушла по этому пути не так далеко, как например США, где этот показатель составляет 11%», — сказала она, не уточняя, что рынки услуг в ЕС и США, где базируются, в частности, крупнейшие мировые цифровые компании, несопоставимы по своим объемам.
Восстановление европейской промышленности стало главным приоритетом Еврокомиссии с 2024 года, когда Брюссель начал раскручивать процесс милитаризации европейской экономики.
Фон дер Ляйен также отметила, что 20% всей европейской промышленной продукции идут на экспорт, причем значительная часть экспорта ЕС остается в Европе, уходя в не входящие в ЕС Великобританию, Швейцарию, Норвегию. Она намекнула, что страны ЕС должны главным образом торговать с идеологически близкими партнерами, ограничивая взаимодействие с «враждебными» Россией, Китаем, а также с США, которые угрожают Европе введением новых таможенных пошлин.
Обещания фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен пообещала промышленникам снизить количество бюрократических ограничений, ранее введенных Еврокомиссией, в том числе в рамках сложных экологических требований. Она пообещала освободить от климатических требований до 90% малых и средних предприятий Европы, на которые «в сумме приходится менее 1% всех выбросов».
Она также пообещала европейской промышленности «массированные инвестиции на уровне 800 млрд евро в год», которые будут обеспечиваться главным образом за счет широких заимствований. По ее словам, отдельный «фонд повышения конкурентоспособности» будет включен в следующий семилетний бюджет ЕС на 2028−2034 годы, который будет направлен на поддержку новых предприятий в сфере цифровых технологий, зеленой энергетики, в оборонном секторе.