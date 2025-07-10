Фон дер Ляйен не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень

По ее словам, европейская промышленность «составляет 16% от всей производимой в Европе добавленной стоимости». «Долгое время считалось, что развитые экономики полностью откажутся от промышленности и уйдут в сферу услуг. К счастью, Европа ушла по этому пути не так далеко, как например США, где этот показатель составляет 11%», — сказала она, не уточняя, что рынки услуг в ЕС и США, где базируются, в частности, крупнейшие мировые цифровые компании, несопоставимы по своим объемам.