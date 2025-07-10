Politico узнала о шоке в Европе из-за меняющихся решений США по Украине

При этом Белый дом утверждает, что администрация не меняла свою стратегию по Украине. «Нет ничего более последовательного, чем внешняя политика президента Трампа. Он всегда будет ставить Америку на первое место и хочет мира на Украине и во всем мире», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она отметил, что Трамп принял решение направить Киеву вооружение сразу после того, как Пентагон завершил проверку всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира.