Экс-главы ЦРУ и ФБР попали под следствие из-за дела о вмешательстве РФ в выборы

Расследование связано с возможными нарушениями, которые могли допустить Бреннан и Коми при попытке доказать предполагаемую связь президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Источник The Washington Post сообщил, что нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию о Джеймсе Бреннане в ФБР для возбуждения уголовного дела о даче ложных показаний Конгрессу. Масштаб и характер обвинений в отношении господина Коми пока неясны, отмечает газета.
Президент США заявил, что ему ничего не известно об этих делах. «Но скажу так: они крайне бесчестные люди. Коррумпированные до мозга костей. И, возможно, им придется за это ответить», — сказал Трамп журналистам (цитата по Fox News).
Джон Бреннан назвал расследование политически мотивированным. «Я думаю, что, к сожалению, это очень печальный и трагический пример продолжающейся политизации разведывательного сообщества, процесса обеспечения национальной безопасности», — сказал он в интервью MSNBC. Он добавил, что никто из Министерства юстиции, ФБР или ЦРУ еще не связывался с ним.