В Молдове суд отменил еще один протокол за «электоральную коррупцию»: Пенсионерке выписали штраф в размере 25 тысяч леев

Жительница Вулканешт выиграла суд против полиции, выписавшей ей протокол по обвинению в "электоральной коррупции.
Эту информацию Gagauzia24 подтвердил юрист Георгий Калчу, помогавшей на добровольных началах истице защищать свои интересы в судебных инстанциях.
Он сообщил, что речь идет о пенсионерке 1949 года рождения, которой был выписан штраф за "пассивную электоральную коррупцию согласно статье 47-й Кодекса о правонарушениях Республики Молдова. Размер штрафа составил 25 000 леев при том, что размер пенсии пенсионерки едва превышает 3 тысячи леев.
— Мы обжаловали протокол в суде Кагула, офис Вулканешты. Дело рассмотрели, и сегодня было оглашено решение. Это первое решение, вынесенное судом Вулканешт, и, как и ожидалось, пенсионерку оправдали, производство по делу было прекращено, — добавил Калчу.
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