Politico: Киев безуспешно пытается организовать беседу глав минобороны США и Украины

8 июля Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку военных поставок Украине. В этот же день издание Axios сообщило, что Трамп пообещал Зеленскому отправить на Украину 10 перехватчиков для систем Patriot, а также помочь в поиске альтернативных источников вооружений.