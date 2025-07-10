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Politico: Киев безуспешно пытается организовать беседу глав минобороны США и Украины

Украина предпринимает попытки организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Вашингтон пока не дал согласие на переговоры.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации сообщается, Украина попыталась согласовать диалог после того, как США официально объявили о заморозке поставок зенитных ракет и высокоточного оружия, предназначенных для Киева. Решение было принято без предварительного уведомления украинских властей, пишут «Ведомости».

В начале июля стало известно о приостановке поставок оружия Украине. Официальным обоснованием стало сокращение американских арсеналов до минимальных значений. Телеканал CNN сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет принял это решение самостоятельно, не поставив в известность Белый дом, что спровоцировало напряженность в окружении Трампа.

8 июля Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку военных поставок Украине. В этот же день издание Axios сообщило, что Трамп пообещал Зеленскому отправить на Украину 10 перехватчиков для систем Patriot, а также помочь в поиске альтернативных источников вооружений.

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