WP: Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, подчеркнув при этом, что США сами нуждаются в вооружениях. Агентство Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что решение Пентагона о приостановке военной помощи застало президента Трампа врасплох.