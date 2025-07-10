WP: Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений

Согласно данным источников, проверка Пентагоном поставок оружия на Украину началась в июне после подписания главой Минобороны США Питом Хегсетом меморандума по итогам консультаций с представителями Белого дома и оборонного ведомства. При этом в самом меморандуме не содержался призыв о приостановке поставок боеприпасов, но говорилось о новом механизме их тщательной проверки. Как заявил WP высокопоставленный чиновник Белого дома, военная помощь Украине официально не приостанавливалась. Представители Пентагона тем временем сообщили газете, что, вероятно, «военные руководители в цепочке командования» могли отложить поставки некоторых видов боеприпасов до выяснения намерений представителей американской администрации по этому вопросу.