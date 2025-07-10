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Президент Путин назначил судей Самарского областного суда

Новых судей назначили в Железнодорожном, Октябрьском и Красноглинском районах Самары.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ о назначении судей Самарского областного суда. В соответствии с документом, эти должности займут Оксана Голубева и Юлия Каляева.

Также новых судей назначили в двух районах Самары. Судьей Железнодорожного районного суда стала Елена Зельчан, а судьей Октябрьского районного суда — Анна Зелецкая.

А в Красноглинском районном суде появился новый заместитель председателя. На эту должность назначили Ирину Непреенко.

Ранее в Самарской области назначили сразу 10 судей. А обязанности председателя Самарского облсуда исполняет Александр Шилов.