В правительстве Самарской области назначили нового вице-премьера

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «юриспруденция». До прихода в правительство Воронежской области в 2010 году Шабалатов работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2018 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства — заместителя губернатора.