Франция и Британия будут координировать свои ядерные силы. Перспективы союза

Соглашение Франции и Великобритании об объединении ядерных сил для защиты Европы — инициатива Эммануэля Макрона. Впервые он предлагал соседним государствам партнерство по ядерному сдерживанию в 2020 году. В марте 2025 года французский лидер заявил о необходимости создания ядерного «зонтика», который сможет укрыть всю Европу. Он уточнил, что Франция самостоятельно в состоянии обеспечить ядерную защиту союзникам, но предложил Великобритании присоединиться к формированию ядерного щита.