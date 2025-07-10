Франция и Британия будут координировать свои ядерные силы. Перспективы союза

Соглашение о ядерном партнерстве
Декларацию об углублении ядерного сотрудничества британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон подписывают 10 июля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу британского правительства. Две единственные ядерные державы в Европе намерены совместно обеспечивать защиту своих территорий и союзнических государств в случае агрессии.
В документе оговариваются условия ядерного партнерства. Соглашение подразумевает, что средства сдерживания Франции и Великобритании остаются независимыми, но в случае угрозы будут действовать совместно для группового ответа.
«Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран», — говорится в пресс-релизе правительства Британии.
Также декларация подразумевает сотрудничество в области ядерных исследований и поддержании международной архитектуры нераспространения ядерного оружия.
Две страны вступают в партнерские отношения не только в ядерной сфере.
Британия и Франция планируют совместно:
- модернизировать существующие линии по производству крылатых ракет Storm Shadow для восполнения арсеналов;
- создать новое оружие — одновременно противокорабельные и дальнобойные ракеты, которые заменят Storm Shadow;
- разработать передовое микроволновое оружие и глушители для противодействия дронам и ракетам;
- объединить космические и кибернетические технологии;
- увеличить численность совместных сил быстрого реагирования, чтобы объединенный британо-французский корпус, состоящий из тысяч бойцов, действовал совместно с формированиями НАТО.
Какими ядерными возможностями обладают Франция и Великобритания
Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год, Франция и Великобритания занимают четвертое и пятое места среди ядерных держав по количеству ядерных боеголовок, пишет RTVI. Больше ядерного оружия в запасе только у России, США и Китая.
В арсенале Франции имеется 290 боеголовок, из которых 10 находятся на хранении, а 280 развернуты. Смертоносное оружие установлено на четырех атомных подлодках, которые дислоцируются на базе военно-морского флота на острове Иль-Лонг.
Ядерные боеголовки также могут «носить» истребители, местом базирования которых являются аэродромы Сен-Дизье, Истр и Автор. К 2032 году французы намерены разместить ядерные силы на аэродроме в Люксей-ле-Бен.
В Великобритании в наличии 290 ядерных боеголовок, из которых развернуты только 120, а остальные находятся в запасниках. Ядерное оружие размещено на подводных лодках на одной базе ВМФ Клайд в Шотландии.
Обе страны пытаются усовершенствовать боеголовки и увеличить их запас.
Цель Макрона и Стармера
Соглашение Франции и Великобритании об объединении ядерных сил для защиты Европы — инициатива Эммануэля Макрона. Впервые он предлагал соседним государствам партнерство по ядерному сдерживанию в 2020 году. В марте 2025 года французский лидер заявил о необходимости создания ядерного «зонтика», который сможет укрыть всю Европу. Он уточнил, что Франция самостоятельно в состоянии обеспечить ядерную защиту союзникам, но предложил Великобритании присоединиться к формированию ядерного щита.
Поднять вопрос самостоятельной защиты Европы без участия США Макрон решился после того, как американский президент Дональд Трамп и представители его команды неоднократно заявляли, что их союзникам по НАТО следует больше вкладываться в свою защиту, так как Пентагон намерен сосредоточиться на других направлениях.
В настоящее время ядерный «щит» Европы обеспечивают США. Американские ядерные бомбы B61 размещены на авиабазах пяти европейских стран, входящих в Североатлантический альянс, — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Запуск по целям ядерных боеголовок для защиты Европы контролирует Пентагон, а не лидеры европейских государств.
Именно неопределенность относительно американских гарантий и подтолкнула Францию и Великобританию к активным действиям по усилению военных возможностей. Скрепляет партнерство двух государств также противостояние Запада с Россией на Украине. Ядерный союз позволит французам и британцам сохранить военное лидерство в Европе и в мире.