Губернатор Федорищев обсудил с Патриархом Кириллом мораль и духовность

И произошло это не в кабинете, а в более торжественной обстановке — в храмовых стенах Данилова монастыря в Москве.
Как отметил глава региона в своём Telegram-канале, встреча носила рабочий характер.
Диалог охватывал широкий круг тем: от роли духовности в жизни общества до взаимодействия на местах, где особенно остро стоит вопрос формирования культурных и нравственных ориентиров.
Особое внимание было уделено совместным инициативам, направленным на популяризацию семейных ценностей, воспитание молодёжи и укрепление традиционных устоев.
По словам Федорищева, такие встречи способствуют не только развитию региона, но и усилению позиции Самарской области как одного из центров духовного наследия Поволжья.
Губернатор также поблагодарил Предстоятеля за живой интерес к региону и поддержку инициатив, связанных с развитием духовно-нравственной среды.
По его словам, именно такая синергия помогает строить сильное и гармоничное общество, опираясь на опыт и традиции.