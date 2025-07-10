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Губернатор Федорищев обсудил с Патриархом Кириллом мораль и духовность

На этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Источник: РИА "Новости"

И произошло это не в кабинете, а в более торжественной обстановке — в храмовых стенах Данилова монастыря в Москве.

Как отметил глава региона в своём Telegram-канале, встреча носила рабочий характер.

Диалог охватывал широкий круг тем: от роли духовности в жизни общества до взаимодействия на местах, где особенно остро стоит вопрос формирования культурных и нравственных ориентиров.

Особое внимание было уделено совместным инициативам, направленным на популяризацию семейных ценностей, воспитание молодёжи и укрепление традиционных устоев.

По словам Федорищева, такие встречи способствуют не только развитию региона, но и усилению позиции Самарской области как одного из центров духовного наследия Поволжья.

Губернатор также поблагодарил Предстоятеля за живой интерес к региону и поддержку инициатив, связанных с развитием духовно-нравственной среды.

По его словам, именно такая синергия помогает строить сильное и гармоничное общество, опираясь на опыт и традиции.

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