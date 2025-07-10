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Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия

ГААГА, 10 июл — РИА Новости. Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

Источник: © РИА Новости

В Гааге 8—11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.

«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства. В связи с этим имею поручение официально довести до государств-участников ОЗХО, что постпредство передало письмо заместителя министра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору ТС ОЗХО “направить в Российскую Федерацию экспертов ТС с визитом для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции”», — заявил в ходе сессии Тарабрин, текст выступления которого оказался в распоряжении РИА Новости.