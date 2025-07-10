«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства. В связи с этим имею поручение официально довести до государств-участников ОЗХО, что постпредство передало письмо заместителя министра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору ТС ОЗХО “направить в Российскую Федерацию экспертов ТС с визитом для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции”», — заявил в ходе сессии Тарабрин, текст выступления которого оказался в распоряжении РИА Новости.