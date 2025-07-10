Радий Хабиров оценил ход монтажных и отделочных работ в мечети «Ар-Рахим»

«Если говорить о планах до конца августа, жители увидят, что мы большими плитами начали обкладывать основной фасад. Мы здесь меняем все окна, к сожалению, большинство из них сгнили. Здесь очень много приходится делать вещей, которые нам внешне не видны, но которые подверглись коррозии, воздействию воды, снега, холода. К зиме мы планируем запустить теплоснабжение мечети. В следующем году займёмся благоустройством территории. Пока сложно сейчас сказать, сколько времени займёт обустройство внутреннего убранства, потому что мечеть огромная, физический объём работы большой и это будет требовать более ускоренного финансирования. Здесь опытные строители работают, потому что объект реально очень сложный. Но самое главное, что мы возобновили стройку, и главная задача её не останавливать. Доведём её до конца. И хорошая будет мечеть», — сказал Радий Хабиров во время общения с корреспондентом ИА «Башинформ».