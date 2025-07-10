Радий Хабиров оценил ход монтажных и отделочных работ в мечети «Ар-Рахим»

Напомним, возводить мечеть начали в 2006 году. Стройку с перерывами финансировали разные инвесторы. Летом 2016 года работы приостановили. Всего по состоянию на конец 2021 года на создание храма направили 1,9 млрд рублей.
В сентябре 2023 года Глава Башкортостана провёл рабочее совещание по возобновлению строительства соборной мечети «Ар-Рахим». После этого специалисты провели комплексное обследование объекта и оценили его состояние.
10 апреля 2024 года при участии Главы республики было возобновлено строительство мечети.
Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что строители на сегодняшний день закончили работу по всем четырем минаретам мечети, они облицованы мрамором, доставленным из Греции, смонтирована мозаика. Также закончен монтаж трех уровней кровли и практически завершены работы по куполу. В этом году предстоит завершить установку витражей и стекол, обустройство стилабата вокруг мечети и облицовку фасада.
Главе региона показали, какими материалами предстоит облицевать фасад и выложить лестницы. Радий Хабиров отметил, что все строительные работы должны идти поэтапно.
«Если говорить о планах до конца августа, жители увидят, что мы большими плитами начали обкладывать основной фасад. Мы здесь меняем все окна, к сожалению, большинство из них сгнили. Здесь очень много приходится делать вещей, которые нам внешне не видны, но которые подверглись коррозии, воздействию воды, снега, холода. К зиме мы планируем запустить теплоснабжение мечети. В следующем году займёмся благоустройством территории. Пока сложно сейчас сказать, сколько времени займёт обустройство внутреннего убранства, потому что мечеть огромная, физический объём работы большой и это будет требовать более ускоренного финансирования. Здесь опытные строители работают, потому что объект реально очень сложный. Но самое главное, что мы возобновили стройку, и главная задача её не останавливать. Доведём её до конца. И хорошая будет мечеть», — сказал Радий Хабиров во время общения с корреспондентом ИА «Башинформ».