Анатолий Серышев посетил Норильск в рамках рабочей поездки в Красноярский край

Кроме того, Анатолий Серышев посетил рудник «Скалистый» и шахту «Глубокая» в районе Талнах. Их разработку осуществляет ПАО «ГМК “Норникель”. Как рассказали полпреду сотрудники компании, рудник обеспечен запасами полезного ископаемого на десятилетия вперед — на балансе рудника около 65 миллионов тонн богатой руды, более 20 миллионов тонн медистой руды. Протяженность действующих подземных горных выработок — более 100 километров. Сообщается, что проект развития рудника оценивается в сумму порядка 360 миллиардов рублей и включает в себя вскрытие новых горизонтов — шахты “Глубокая”. Все технологические решения, используемые в данном проекте, являются уникальными для горнорудной промышленности и не имеют аналогов в России и Евразии.