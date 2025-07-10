Анатолий Серышев посетил Норильск в рамках рабочей поездки в Красноярский край

В Норильске полпред ознакомился с ходом реализации Комплексного плана социально-экономического развития города, а также посетил ряд промышленных и социальных объектов.
Исполнение мероприятий Комплексного плана стартовало в 2021 году, объем финансирования за последние четыре года составил более 20 миллиардов рублей. За указанный период в рамках программы «Реновация жилищного фонда» демонтированы 20 аварийных домов, введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов, в текущем году начато строительство еще трех домов и поликлиники мощностью 1 тысяча посещений в смену. Полпред посетил квартиры в сданных в эксплуатацию домах. Ему сообщили, что в каждом доме 46 квартир разной площади, причем по четыре жилых помещения в каждом доме приспособлены для проживания маломобильных граждан.
Анатолий Серышев отметил, что развитие Арктической зоны остается стратегическим приоритетом Российской Федерации и условием для укрепления ее экономического и геополитического потенциала.
«Президент России неоднократно подчёркивал, что создание комфортных условий для проживания в Арктике входит в число приоритетных государственных задач», — сказал полпред.
В городе заметны изменения — стало больше детских площадок, новых домов, добавил он. Важно, чтобы люди, живущие в суровых климатических условиях, были обеспечены всем необходимым, в том числе и социальной инфраструктурой, добавил он.
В рамках совещания с представителями региональных органов власти, органов местного самоуправления и руководства ПАО «ГМК “Норникель” полпред обсудил ход реализации мастер-плана по развитию агломерации Норильск — Дудинка до 2035 года. В него вошли такие значимые для жителей проекты, как реконструкция системы водозаборного сооружения озера Самсонкино в Дудинке, проведение капитального ремонта дороги “Подъезд к а/п Алыкель г. Норильска”, строительство студенческого комплекса для ФГБОУ ВО “Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского” и школы-интерната в Дудинке, а также проведение капитального ремонта зданий КГБПОУ “Норильский техникум промышленных технологий”.
Значимым фактором благоустройства названо создание общественных пространств. Анатолий Серышев посетил общественно-культурный центр «Башня» — первый многофункциональный всесезонный центр в Норильске. Он расположен в семиэтажном здании, которое является объектом культурного наследия и входит в комплекс одной из центральных достопримечательностей города. На площади более чем в 2 тысячи квадратных метров размещены 20 локаций, в том числе коворкинг-зона, лекторий, кафе, пространство для выставок и отдыха, переговорная, детская игровая зона и небольшой ботанический сад. Открытие «Башни» запланировано на ближайшее время, сообщили полпреду.
Агломерация Норильск — Дудинка является крупнейшим промышленным центром арктической зоны России, а Норильск — одним из самых больших по численности населения городов Арктики и важным экономическим центром страны — объем промышленного производства Норильска составляет порядка 40% промышленного производства Красноярского края. По мнению полпреда, запланированные и действующие инвестиционные проекты, исполнение мероприятий мастер-плана и Комплексного плана должны сделать условия для жизни в Арктике более привлекательными. Эксперты отметили, что к концу 2035 численность населения агломерации Норильск — Дудинка может составить более 208 тысяч человек. Рост валового городского продукта ожидается на уровне 24% — около 1,1 триллиона рублей, отмечает пресс-служба Правительства Приангарья.
Кроме того, Анатолий Серышев посетил рудник «Скалистый» и шахту «Глубокая» в районе Талнах. Их разработку осуществляет ПАО «ГМК “Норникель”. Как рассказали полпреду сотрудники компании, рудник обеспечен запасами полезного ископаемого на десятилетия вперед — на балансе рудника около 65 миллионов тонн богатой руды, более 20 миллионов тонн медистой руды. Протяженность действующих подземных горных выработок — более 100 километров. Сообщается, что проект развития рудника оценивается в сумму порядка 360 миллиардов рублей и включает в себя вскрытие новых горизонтов — шахты “Глубокая”. Все технологические решения, используемые в данном проекте, являются уникальными для горнорудной промышленности и не имеют аналогов в России и Евразии.
Операционный центр Заполярного филиала ПАО «ГМК» Норникель«стал еще одним объектом посещения. Здесь Анатолию Серышеву продемонстрировали системы “Чистый Норильск”, мониторинга воздуха и мерзлоты. Сотрудники компании рассказали полпреду, что мероприятиям по термостабилизации грунтов уделяется особое внимание. Проекты по искусственной проморозке грунтов реализуются в составе муниципальной программы “Комплексное социально-экономическое развитие Норильска” с 2022 года.
Полномочный представитель вручил государственные награды и поощрения Президента Российской Федерации двенадцати жителям Норильска, добившимся выдающихся успехов в трудовой и общественной деятельности. Медаль ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей из рук Анатолия Серышева получили Наталья Владимировна и Евдоким Игнатьевич Уксусниковы. Полпред поздравил награжденных, отметив, что своим трудом они крепят мощь, могущество всей Российской Федерации, а не только Сибири.