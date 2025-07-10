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Политолог рассказал, почему Украина не согласовывает третий раунд переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как «токсичный актив», от которого стремится избавиться. Такое мнение высказал старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин в беседе с «Ура.ру», отвечая на вопрос о причинах, по которым Зеленскому не удается согласовать с Россией дату третьего раунда переговоров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обращает внимание, что в сложившейся ситуации важно, насколько администрация Трампа сможет повлиять на Киев, чтобы тот принял решение по следующему раунду переговоров с Москвой.

«На американского лидера оказывает влияние и то, что называют инерцией внешнеполитического курса США. Трамп продвигает свой план в отношении Украины, который кажется достаточно прозрачным для многих наблюдателей, — “отцепить” ее как токсичный актив, но одномоментно это сделать не получается», — рассказал Зудин «Ура.ру».

В 2025 году в Стамбуле состоялись два раунда российско-украинских переговоров (16 мая и 2 июня). По итогам первой встречи стороны договорились об обмене военнопленными 1000 на 1000 (проведен 23—25 мая) и подготовить предложения по установлению режима прекращения огня. В ходе второго раунда российская и украинская делегации пришли к соглашению о масштабном обмене тяжелоранеными бойцами, военнослужащими до 25 лет по принципу «всех на всех», а также договорились о репатриации тел. На сегодняшний день состоялись восемь таких обменов, однако итоговые цифры по ним не разглашаются. Также во время второго раунда стороны обменялись проектами меморандумов, но к соглашению о прекращении огня так и не пришли.

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