Политолог рассказал, почему Украина не согласовывает третий раунд переговоров с Россией

Эксперт обращает внимание, что в сложившейся ситуации важно, насколько администрация Трампа сможет повлиять на Киев, чтобы тот принял решение по следующему раунду переговоров с Москвой.
«На американского лидера оказывает влияние и то, что называют инерцией внешнеполитического курса США. Трамп продвигает свой план в отношении Украины, который кажется достаточно прозрачным для многих наблюдателей, — “отцепить” ее как токсичный актив, но одномоментно это сделать не получается», — рассказал Зудин «Ура.ру».
В 2025 году в Стамбуле состоялись два раунда российско-украинских переговоров (16 мая и 2 июня). По итогам первой встречи стороны договорились об обмене военнопленными 1000 на 1000 (проведен