Политолог рассказал, почему Украина не согласовывает третий раунд переговоров с Россией

В 2025 году в Стамбуле состоялись два раунда российско-украинских переговоров (16 мая и 2 июня). По итогам первой встречи стороны договорились об обмене военнопленными 1000 на 1000 (проведен 23—25 мая ) и подготовить предложения по установлению режима прекращения огня. В ходе второго раунда российская и украинская делегации пришли к соглашению о масштабном обмене тяжелоранеными бойцами, военнослужащими до 25 лет по принципу «всех на всех», а также договорились о репатриации тел. На сегодняшний день состоялись восемь таких обменов, однако итоговые цифры по ним не разглашаются. Также во время второго раунда стороны обменялись проектами меморандумов, но к соглашению о прекращении огня так и не пришли.