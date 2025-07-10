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От аренды земли до поддержки семей бойцов СВО: Мэр Сочи провел личный прием граждан

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о проблемах горожан.

Источник: Мэр Сочи Андрей Прошунин — Telegram

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел личный прием граждан, где рассмотрел обращения, касающиеся поддержки семей участников специальной военной операции и других важных вопросов жизнедеятельности города. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

На встречу с градоначальником пришла Людмила Чернова, мама героя, погибшего в зоне СВО. Прошунин поручил закрепить за ней специалиста, который будет оказывать необходимую поддержку и консультации.

Также на приеме побывали Николай и Алина Точиловы. Они обратились с просьбой о продлении договора аренды участка для садоводства в одном из СНТ Адлерского района. Мэр заверил, что обращение проработают совместно с районной администрацией, а горожанам подробно разъяснили дальнейшие действия.

Прошунин отметил, что на личный прием приходят с самыми разными вопросами: от личных историй до инициатив, которые могут улучшить жизнь целых микрорайонов.

«Мне важно выслушать горожан, вникнуть и разобраться в каждой ситуации. И пути решения мы находим вместе», — заявил мэр Сочи.

Ранее власти Сочи обсудили с жителями Мамайки вопросы благоустройства и безопасности.