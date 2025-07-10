От аренды земли до поддержки семей бойцов СВО: Мэр Сочи провел личный прием граждан

Также на приеме побывали Николай и Алина Точиловы. Они обратились с просьбой о продлении договора аренды участка для садоводства в одном из СНТ Адлерского района. Мэр заверил, что обращение проработают совместно с районной администрацией, а горожанам подробно разъяснили дальнейшие действия.