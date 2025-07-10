Собеседники обменялись мнениями по наиболее важным вопросам двустороннего взаимодействия и международной проблематики. «Особое внимание уделено обсуждению вопросов состояния и перспектив развития парламентского измерения сотрудничества между Беларусью и Ираном, — проинформировали в МИД. — Достигнута договоренность о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества между странами».
Беларусь и Иран договорились о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.