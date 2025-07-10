Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Иран договорились о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Собеседники обменялись мнениями по наиболее важным вопросам двустороннего взаимодействия и международной проблематики. «Особое внимание уделено обсуждению вопросов состояния и перспектив развития парламентского измерения сотрудничества между Беларусью и Ираном, — проинформировали в МИД. — Достигнута договоренность о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества между странами».