Беларусь и Иран договорились о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества

Собеседники обменялись мнениями по наиболее важным вопросам двустороннего взаимодействия и международной проблематики. «Особое внимание уделено обсуждению вопросов состояния и перспектив развития парламентского измерения сотрудничества между Беларусью и Ираном, — проинформировали в МИД. — Достигнута договоренность о продолжении активного развития договорно-правовой базы сотрудничества между странами».